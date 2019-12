Rede D’Or confirma aquisição de Hospital São Carlos; administração permanece 

A Rede D'Or São Luiz confirmou acordo para a aquisição do Hospital São Carlos, em Fortaleza. Este será o primeiro hospital da maior rede de hospitais privados do país no Ceará e o oitavo no Nordeste, informou em nota.

A aquisição está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores. Com a aprovação, o grupo informará o cronograma de investimentos para a expansão da unidade. Ainda segundo a Rede D'Or, os médicos Francisco Monteiro de Castro Junior e José Wilson Meireles da Trindade permanecem na sociedade e na administração do hospital.

Atualmente, o hospital São Carlos conta com leitos para internamentos cirúrgicos e clínicos, um amplo bloco cirúrgico com oito salas cirúrgicas, Centro de Hemodinâmica com seis leitos; 28 leitos de UTI, Centro de Imagem Diagnóstica, Centro de imunização, Centro Especializado em Oncologia (Oncocentro), Medicina Nuclear, entre outros serviços.

Sobre a Rede D'Or

Com 47 hospitais próprios, um hospital administrado (sob gestão), 7,3 mil leitos, dezenas de clínicas de especialidades e instituto de pesquisa e ensino, a Rede D'Or avança em seus planos de expansão em todo o país. Já está presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Maranhão e no Distrito Federal e conta hoje com 50 mil colaboradores e 80 mil médicos.