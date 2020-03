Rede Carmel fecha três hotéis temporariamente até abril no Ceará

Com uma ocupação cada vez menor por conta das medidas para enfrentar a pandemia do novo coronavírus em diversos países, alguns hotéis já começaram a fechar as portas temporariamente. É o caso, por exemplo, da Rede Carmel, que tem cinco estabelecimentos hoteleiros no Estado, incluindo resorts de luxo no litoral cearense.

De acordo com a empresa, a Desde de ontem (23) a operação de três hotéis da rede no Estado foi interrompida provisoriamente até o dia 30 de abril.

"A partir desta segunda-feira, interrompemos a operação dos hotéis Carmel Charme (Praia do Barro Preto), Carmel Cumbuco (Cumbuco) e Carmel Express (Praia de Iracema) até o dia 30 de abril. Carmel Taíba e Carmel Magna seguem operando de acordo com os mais rigorosos protocolos de higienização. As medidas foram tomadas baseadas nas orientações do Ministério da Saúde do Brasil e Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e visam preservar a saúde de nossos colaboradores e hóspedes", informou a rede em nota à reportagem.

Segundo o Carmel, os dois hotéis que permanecem abertos estão com ocupação moderada. A rede não informou a porcentagem de lotação nas unidades atualmente, mas disse que muitos hóspedes remarcaram suas viagens.

Sobre os prejuízos causados com os fechamentos, a empresa informou apenas que não compartilha esses números.

Em relação às remarcações feitas pelos hóspedes, o Carmel destacou que elas estão sendo feitas sem a cobrança de multas.

A rede tem dois hotéis em Fortaleza (Praia de Iracema), um na Praia da Taíba (São Gonçalo do Amarante), um no Cumbuco (Caucaia) e na Praia do Barro Preto (Aquiraz).

Atualmente, a empresa emprega, contando todos os estabelecimentos, 500 funcionários.