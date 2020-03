Receita mantém prazo de declaração do Imposto de Renda; 467 mil ainda não declararam

A Receita Federal afirmou que não irá prorrogar o prazo de declaração do Imposto de Renda. O órgão ainda reforçou de que 467 mil cearense ainda não prestaram contas com o Fisco. Até agora, 183 mil declarações no Estado já foram contabilizadas.

O posicionamento da Receita foi dado para combater uma informação falsa que circulava na internet de que o prazo de declaração seria adiado. Contudo, o prazo limite continua sendo o próximo dia 30 de abril.

O programa gerador da declaração pode ser acessado pelo site da Receita Federal.

Estão obrigados a declarar, segundo o órgão federal, pessoas físicas residentes no Brasil que em 2019 tiveram rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70, tiveram rendimentos isentos não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte em valor superior a R$40.000,00, tiveram patrimônio em 31 de dezembro de 2019 em valor acima de R$300.000,00. Também aquelas pessoas que, em 2019, aplicaram em bolsa de valores ou apuraram ganho de capital relativo a venda de imóveis, estão obrigadas à apresentação.