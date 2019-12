Receita libera R$ 14,8 mi para o CE no último lote de restituição do IR; 6.447 beneficiados

A Receita Federal lançou nesta segunda-feira (9), a consulta ao sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2019. Neste novo lote, 6.447 cearenses serão beneficiados, o que totaliza a liberação de R$ 14,8 milhões.

Do total de contribuintes, 4.761 são de declarações do imposto de renda da pessoa física entregues em 2019, totalizando R$ 11,526 milhões, com correção pela taxa Selic de 4,40%. Já cerca de 1.686 são referentes a declarações entregues entre 2018 e 2011, que totalizam R$ 3,36 milhões. O índice de atualização monetária pela taxa Selic varia entre 10,56% (2018) e 82,00% (2011).

Para saber se a restituição foi liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, ou baixar o aplicativo "Pessoa Física" - disponível para Andoid e iOS, que permite a consulta da restituição, ou telefonar para o Receitafone 146.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos). Ao ligar, pode agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.