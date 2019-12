Receita Federal lança leilão eletrônico com iPhones, Macbooks e até caminhões

A Receita Federal do Brasil lançou leilão eletrônico com 44 lotes em Fortaleza contendo produtos diversos, entre iPhones, Macbooks e até caminhões. Os lances mínimos variam de R$ 600 a R$ 70 mil. As propostas podem ser feitas até a próxima terça-feira (17), às 18h.

Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas.

A participação se dá por meio do uso de certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico (SLE)”, considerando-se as informações relativas ao respectivo certificado digital vinculadas às transações inerentes e eventualmente realizadas no SLE. Para obter um certificado digital siga os passos previstos no site da Receita.

Os bens arrematados por pessoas físicas somente poderão ser destinados a uso ou consumo, vedada sua destinação comercial. Os bens arrematados por pessoas jurídicas poderão ser destinados a uso, consumo, industrialização ou comércio.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital da Receita para a venda das mercadorias.