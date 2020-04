Receita Federal do Ceará recebe menos da metade das declarações de Imposto de Renda previstas

A Receita Federal no Ceará informou o recebimento de 276.015 declarações de Imposto de Renda (IR) no Estado até às 9h30 desta quinta-feira (30), último dia do prazo original para a entrega do documento. A data final para envio do IR foi prorrogada para o dia 30 de junho por conta da pandemia do novo coronavírus.

Os contribuintes de Fortaleza representam mais da metade do total dos documentos declarados no Estado, somando 142.434 declarações na capital. A previsão é de que até o fim do novo prazo, 650 mil cearenses enviem o Imposto de Renda.

A multa para quem não realizar a declaração do IR até 30 de junho ou entregá-la fora do prazo é de, no mínimo, R$165,74. O valor pode chegar a 20% do imposto devido.

O cronograma de restituição do IR foi mantido pelo Governo Federal. No primeiro lote, previsto para maio, será dada prioridade para idosos, portadores de deficiência e doenças graves. Os contribuintes que declararam o documento no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, também devem receber a restituição mais cedo, se tiverem direito.