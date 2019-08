Receita Federal anuncia leilão de 124 lotes de joias e relógios

Interessados em participar do leilão da Receita Federal, que acontecerá em 12 de setembro, devem registrar as propostas a partir da próxima segunda-feira (2) até o dia 11. As inscrições podem ser feitas no Sistema de Leilão Eletrônico, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-Cac), no site do órgão. Na ocasião, a Alfândega de Fortaleza vai leiloar 124 lotes contendo joias e relógios. As propostas que forem classificadas vão participar da sessão pública de lances, que variam de R$ 3,5 mil a R$ 59 mil.

Por questões de segurança das mercadorias que estão sendo ofertados, não será permitido que os itens sejam vistoriados. De acordo com a Receita Federal, com a realização do leilão na forma eletrônica, as propostas podem ser feitas de qualquer lugar do país. Podem participar dele apenas as pessoas físicas ou jurídicas que utilizem a tecnologia da Certificação Digital, que pode ser adquirido nas agências dos Correios ou outro órgão certificador.

A lista completa das mercadorias pode ser conferida no edital do leilão, que se encontra disponível para consulta no site da Receita Federal, no destaque "LEILÃO" acima da página > Leilão Eletrônico > Consulte Leilões > Leilão 317900/004/2019. O portal também oferece o Manual do Licitante do Leilão, com todas as orientações para os interessados.