Receita do setor de serviços no Ceará cai 5% em março

Em março deste ano, primeiro mês com impactos da quarentena, a receita nominal do setor de serviços no Ceará caiu 5,0% na comparação com fevereiro. No país, a maior queda foi registrada no Rio Grande do Norte (-16,3%) e o melhor resultado no estado de Rondônia, onde houve um incremento de 2,7% na receita. Na média do País, foi registrada uma queda de 7,3%. Já na comparação com março de 2019, a receita de serviços no Ceará apresentou queda de 0,8%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, divulgada na terça-feira 12.

Considerando o volume de serviços em março, o Ceará apresentou uma queda de 5,2% ante fevereiro, enquanto no Brasil foi registrada uma retração de 6,9%. O recuo mostra as primeiras consequências da quarentena decretada por estados e municípios, o que fechou muitas empresas e deixou trabalhadores em isolamento social em casa desde meados de março, impedindo qualquer chance de recuperação do setor de serviços.

Segundo Maurício Filizola, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio), embora relevante, o resultado de março reflete apenas uma parte da quarentena, uma vez que a as atividades só foram suspensas na segunda quinzena daquele mês. “Até perto do dia 20 de março nós estávamos próximos da normalidade. Então, o impacto em abril será muito maior”, diz.

Filizola diz ainda que quanto mais tempo os estabelecimentos permanecerem fechados, pior será a recuperação. “Isso vem desestruturando a cadeia como um todo e é uma preocupação que a gente vem alertando o governo, para que a gente tenha uma retomada de forma segura”, ele diz. “Até o momento tivemos algumas medidas do Governo Federal que amenizaram os impactos, principalmente quanto às relações de trabalho, mas isso ainda é insuficiente, na medida em que o empresário também tem compromissos com seus clientes e fornecedores”.

Brasil

Na série sem ajuste sazonal, no confronto com março de 2019, o volume de serviços no Brasil recuou 2,7%, interrompendo uma sequência de seis taxas positivas. No acumulado do ano, o volume de serviços mostrou variação negativa de 0,1% frente a igual período do ano anterior e, nos últimos doze meses, acumula alta de 0,7%.

A retração de 6,9% do volume de serviços, de fevereiro para março de 2020, foi acompanhada por todas as cinco atividades analisadas, com destaque para as quedas em serviços prestados às famílias (-31,2%, o recuo mais intenso da série), e por transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-9,0%), a segunda queda mais intensa da série, atrás apenas da de maio de 2018 (-9,5%), quando ocorreu a greve dos caminhoneiros. As pressões negativas mais intensas nesses segmentos vieram pela menor receita das empresas do ramo de alojamento e alimentação (-33,7%) e das empresas de transporte aéreo (-27,5%) e terrestre (-10,6%).

Os Serviços profissionais, administrativos e complementares (-3,6%) acumularam perda de 7,6% nos últimos 6 meses e os de informação e comunicação (-1,1%) caíram 3,2% entre janeiro e março deste ano. Já os outros serviços (-1,6%) eliminaram uma pequena parte do ganho de 8,3% acumulado entre setembro de 2019 e março de 2020.