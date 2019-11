Recall: Fiat Toro tem risco de incêndio por vazamento de combustível

A Fiat Chrysler Automóveis divulgou nesta sexta-feira (8) a convocação de proprietários da picape Toro, versão diesel, ano/modelo 2019/2020, para o agendamento de um reparo no filtro de combustível.

"possibilidade de, em caso de batida frontal do veículo, o filtro de combustível se danificar, permitindo o vazamento de combustível em regiões de temperaturas elevadas do motor e, em casos extremos, poderá ocorrer o risco de incêndio, com potenciais danos materiais, danos físicos graves ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo ou terceiros.", informou a empresa

Os agendamentos terão início na próxima segunda-feira (11). O tempo mínimo para o reparo é de aproximadamente uma hora, segundo a Fiat. O procedimento de reparo consistirá na instalação de uma proteção no filtro de combustível. Podem estar vulneráveis as picapes com chassis não sequenciais C80844 a C92056.

É possível consultar o número dos chassis envolvidos no site. A empresa diz, em comunicado, que também prestará informações pelo WhatsApp, no telefone (31) 2123-6000, ou no serviços de atendimento, por meio do 0800 707 1000.

Nesta semana, a General Motors suspendeu as entregas do Chevrolet Onix Plus. Haverá um recall, também devido ao risco de incêndio. O sedã é um dos carros mais vendidos do Brasil.