Reajuste da gasolina deverá encarecer serviços de frete no mercado cearense

A decisão da Petrobras de reajustar o preço da gasolina nas refinarias em 4% deverá encarecer o mercado cearense que depende do transporte de cargas pelo modal rodoviário. Isso porque, segundo Clóvis Nogueira, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado do Ceará (Setcarce), o valor do frete também deverá subir.

"Esse reajuste da gasolina é repassado automaticamente. Na medida que o combustível sobe, a gente tem que reajustar o frete, e se o frete sobe, isso vai para o preço final. O repasse não chega a ser proporcional", disse Nogueira durante a Feira Internacional de Logística (Expolog).

O presidente do Setcarce ainda comentou que a qualidade das estradas no País acabam ajudando também para que o valor do frete seja elevado. "Quando o dólar sobe, ele tira as coisas do foco, e o aumento do combustível pesa muito. Isso é o que vem encarecendo toda essa área da logística, que é muito dependente do mercado rodoviário de cargas. Temos dois problemas sérios, do preço do combustível e da qualidade da estrada que danifica nossos veículos", disse.

Contudo, o presidente da Câmara Setorial de Logística (CSLog) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Heitor Studart, ponderou que o impacto da alta do dólar nos combustíveis não será tão grande assim.

"Não tenha dúvida que a Petrobras trabalhando com o modelo internacional, mas isso está dentro do previsto. Com a inflação controlada e os outros insumos estabilizados, essas oscilações devem permanecer como 2018 e 2019. Não acreditamos em uma variação fora do padrão, mesmo porque estávamos comprando gasolina a R$ 4,89 e hoje, em Fortaleza, está a R$ 4,17. Essas são variações que o mercado se regula", avaliou Studart.

Ele ainda destacou que os ganhos extra com a exportação de produtos, aproveitando a alta do dólar, pode compensar o encarecimento nos combustíveis.

"Acaba compensando porque o Brasil está batendo recorde de exportação de Petróleo com a venda em dólar, então a Petrobras tem condição de negociar e segurar essa variação do preço da gasolina", afirmou Studart.