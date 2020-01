Ranking das 20 companhias aéreas mais seguras não tem brasileiras

O site especializado AirlineRatings divulgou seu tradicional ranking das 20 companhias aéreas mais seguras para 2020, e não causou surpresa o fato de a australiana Qantas estar na liderança.

O último acidente com mortes envolvendo a quase centenária Qantas ocorreu em 1951, quando três pessoas morreram após a queda de um avião da empresa na Papua Nova Guiné. Desde então, a companhia registrou incidentes, é verdade, porém nenhum deles com vítimas.

No mês passado, a Qantas anunciou a escolha do Airbus A350 como a aeronave que irá realizar os voos ultralongos de Sydney para Londres e Nova York que a companhia planeja a partir de 2022. A decisão foi mais uma má notícia para a Boeing, que estava no páreo com a nova geração do 777.

Entre os critérios utilizados para compor a lista estão dados de auditorias de órgãos reguladores e associações do setor, dados de acidentes e incidentes e a idade da frota usada pelas companhias. Criado em 2013, o site avaliou 409 empresas nesta edição do ranking.

"Todas as companhias aéreas têm incidentes todos os dias, e muitos são questões de fabricação da aeronave ou do motor, não problemas operacionais da companhia. E é a forma como a tripulação lida com incidentes que separa uma boa empresa de uma insegura. Então apenas agrupar todos os incidentes seria enganador", afirmou Geoffrey Thomas, editor-chefe do site, na apresentação da lista.

"Nossas 20 companhias mais seguras estão sempre na vanguarda da inovação, excelência operacional e no lançamento de aviões mais avançados como o Airbus A350 e o Boeing 787".

Nenhuma brasileira -aliás, nenhuma latino-americana- figurou no top 20 deste ano. Outras ausências destacadas são de duas grandes europeias, a British Airways e a Air France, além das três maiores americanas: American, United e Delta.

As três companhias do Golfo -Etihad, Emirates e Qatar-, que costumam se revezar no topo dos rankings de melhor aérea do mundo, também se destacam no quesito segurança.

Veja abaixo o ranking completo das 20 companhias mais seguras do mundo, segundo o AirlineRatings:

1. Qantas (Austrália)

2. Air New Zealand (Nova Zelândia)

3. EVA Air (Taiwan)

4. Etihad (Emirados Árabes)

5. Qatar Airways (Qatar)

6. Singapore Airlines (Singapura)

7. Emirates (Emirados Árabes)

8. Alaska Airlines (EUA)

9. Cathay Pacific (Hong Kong)

10. Virgin Australia (Austrália)

11. Hawaiian (EUA)

12. Virgin Atlantic (Reino Unido)

13. TAP Portugal

14. SAS (Suécia, Dinamarca e Noruega)

15. Royal Jordanian (Jordânia)

16. Swiss (Suíça)

17. Finnair (Finlândia)

18. Lufthansa (Alemanha)

19. Aer Lingus (Irlanda)

20. KLM (Holanda)

Por: Guilherme Magalhães