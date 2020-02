Quer 'salário de R$ 518 mil?' Mega-Sena recordista paga hoje R$ 200 milhões

A Mega-Sena paga nesta quinta-feira (27) um prêmio estimado em R$ 200 milhões. O sorteio das dezenas do concurso 2.237 será realizadoa partir das 20h (horário de Brasília), na cidade de São Paulo.

O sorteio é aberto ao público, que pode acompanhar também nas redes sociais, como no canal Caixa no Youtube. Esta é a 16ª vez consecutiva que o prêmio acumula, novo recorde de sequência de acumuladas para a modalidade.

Terceiro maior prêmio da história

O prêmio de R$ 200 milhões é o terceiro maior da história da Mega-Sena em concursos regulares, sem contar a Mega da Virada.

De acordo com a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança, poderia render quase R$ 518 mil todo mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país, ou via internet. A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.