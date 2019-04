Qual o primeiro passo para montar um negócio?

Abrir uma empresa é uma tarefa que necessita de empenho, organização e ter perfil. Para não correr riscos, o empreendedor precisa entender como funciona a realidade do mercado a fim de definir o perfil da empresa que deseja investir.

Para Alice Mesquita, analista do Sebrae Ceará, é importante saber ramo se deseja trabalhar seja uma loja física ou virtual, além de saber qual o tipo de atividade da empresa – franquia, cooperativa ou escritório em casa – para então colocar tudo em prática.

Veja mais detalhes abaixo;

Circuito do Empreendedor do Ceará

Durante o mês de abril o Sistema Verdes Mares irá abordar o tema empreendedorismo, através da campanha do Circuito do Empreendedorismo do Ceará, no qual interessados poderão visitar empresas dos segmentos de educação, gastronomia e saúde. As empresas selecionadas foram Unimed, Sistema Ari de Sá e Lá Fora Brasil.

Para participar do Circuito, os interessados devem preencher um formulário que está página do Diário do Nordeste: www.diariodonordeste.com.br/empreendedorismocearense, respondendo “Por que você quer participar desta experiência com a gente?. As respostas devem ter no máximo 1000 caracteres.

Após a triagem das inscrições, os selecionados serão convidados a participar do Circuito de visitas às empresas que acontecerá no dia 23 de abril.