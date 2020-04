Puxado pela indústria PIB cearense cresce 2,11% em 2019

O crescimento de 2,11% do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará em 2019, acima da média nacional, que ficou em 1,1%, refletiu o resultado positivo pelos três setores analisados (serviços, indústria e agricultura), principalmente no quarto trimestre ano ano, quando o PIB estadual registrou um avanço de 4,27% ante o mesmo período do ano anterior, quando o avanço foi de 1,43%. Dentre os setores, o destaque em 2019 foi a indústria, que registrou avanço de 4,08% no ano e de 12,12% no quarto trimestre.

“O maior impacto (no PIB estadual) foi da indústria, por dois fatores: a atividade de produção de energia e a própria indústria de transformação”, disse Nicolino Trompieri, analista do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). “O crescimento da energia foi por conta do acionamento das termelétricas, determinado pelo ONS (Operador Nacional do Sistema), principalmente no quarto trimestre, quando houve uma retomada da indústria de transformação, que cresceu muito nesse trimestre”.

Trompieri diz ainda que o setor da construção civil, que avançou 3,88% no ano, já vinha mostrando recuperação desde o terceiro trimestre. No ano, o PIB da agropecuária avançou 1,33% e o de serviços, 1,78%. “O resultado de 2019 veio um pouco acima do esperado”, diz o analista. Para o Ipece, o resultado de 2019 mostra que a economia cearense mantinha um processo de recuperação após o período de crise no país nos anos de 2015 e 2016.

Setores

No setor industrial, o melhor resultado ficou com o segmento de “Eletricidade, Gás e Água (SIUP)”, com 11,33%, seguido pela “Construção Civil”, com 3,88%, e “Transformação”, com 1,25%, enquanto a “Extrativa Mineral” amargou declínio de -7,21%. No setor de Serviços, o melhor resultado ficou com o “Comércio”, com 4,07%, seguido por Intermediação Financeira, com 2,18%; Transportes, com 1,98%; Alojamento e Alimentação, com 0,98%, e Administração Pública, com 0,26%. Outros Serviços decresceu -1,79%. Os dados da economia cearense foram divulgados na segunda-feira (13) pelo Ipece.

“Os números de 2019 foram bons, com o crescimento em todos os setores. E isso demonstra a capacidade da economia cearense de gerar bons resultados consistentemente”, diz o economista Allison Martins, coordenador do curso de economia da Unifor. “Nos últimos 10 anos, em oito anos a economia cearense teve performance melhor do que a economia brasileira. Isso é um resultado importante para a nossa economia”.

Coronavírus

Para 2020, no entanto, as perspectivas são negativas devido a paralisação de diversas atividades por conta do coronavírus. Por isso, as projeções de crescimento da economia cearense para este ano já estão sendo revistas pelo Governo do Estado. Segundo o diretor-geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), João Mário Santos de França, até o último trimestre de 2019, a expectativa era de um crescimento do PIB em torno de 2% para este ano, número que deverá ser negativo.

Segundo Trompieri, ainda é cedo para avaliar os impactos, tendo em vista que a atividade ainda não foi retomada. “É claro que os efeitos das medidas de contenção da pandemia vão gerar impactos. O turismo, que é uma atividade importante para o Estado, está sendo muito afetado. Mas a gente precisa aguardar as pesquisas desses meses para poder olhar o número e ver o impacto”.

De acordo com Allison Martins, as projeções feitas pela Unifor apontam uma queda de 2,1% para o PIB estadual neste ano. “Infelizmente as projeções para 2020 não são animadoras em razão da epidemia do coronavírus, mas para o ano de 2021 a perspectiva é positiva, com uma recuperação mais intensa”, diz.