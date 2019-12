Próximo ao fim do ano, Sine ainda oferta 596 vagas de emprego esta semana

A menos de 15 dias do fim do ano, as empresas cearenses continuam contratando novos funcionários. O Sine/IDT está ofertando 596 vagas de trabalho esta semana em todo o Estado para as mais diversas vagas.

O gerente do Sine no Centro, Jidlafe Rodrigues, destaca 10 vagas para vigilante noturno no Eusébio. Em Fortaleza, os destaques são 15 oportunidades para vendedor e outras 5 para auxiliar de motorista.

A Capital concentra o maior número de vagas: 178, seguida de Limoeiro do Norte (79), Maracanaú (71), Pecém (66) e Eusébio (45).

Rodrigues explica que, para concorrer a uma das oportunidades, o interessado deve comparecer a uma das 18 unidades do Sine em todo o Ceará portando carteira de trabalho, seja a física ou a digital.

"Para quem vai fazer entrevista, é importante lembrar de uma dica: chegue cedo, nunca deixe para chegar em cima da hora. Chegue pelo menos com 30 minutos de antecedência para que você possa descansar um pouco, respirar, antes de se apresentar ao entrevistador e também para que não corra o risco de se atrasar, o que é muito ruim para quem vai procurar um emprego", aconselha.