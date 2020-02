Projeto de incentivo ao comércio local investe R$ 5,9 milhões em requalificação

Com o objetivo de valorizar vias de pequenos negócios, a Prefeitura de Fortaleza direcionou R$ 5,9 milhões em projetos de requalificação de ruas em localidades periféricas da Capital, através do projeto Meu Bairro Empreendedor. Já existente no Bom Jardim, a nova proposta vai operar no Vicente Pinzón, no Grande Mucuripe. O plano também prevê centros de capacitação em gestão aos comerciantes.

Em relação ao bairro Vicente Pinzón, serão remodeladas sete novas vias que farão parte da Rua do Comércio, no Vicente Pinzón, Grande Mucuripe (Regional II). O investimento deste projeto será de R$ 3,4 milhões, com duração de obra de 6 meses, conforme anúncio do prefeito Roberto Cláudio, realizado ontem (06).

De acordo com a Prefeitura, serão mais de 16 mil metros quadrados de urbanização, que correspondem às ruas Josias Paula de Souza, Princesa Isabel, Veneza, Samambaia, Girassóis, e Ayrton Sena, além da Avenida Dolor Barreira.

Outros quatro bairros também receberão investimentos por meio do projeto: Parangaba, Parque Santana, Conjunto Esperança e Conjunto Ceará. “A gente quer consolidar uma estrutura nas ruas em que a própria população entenda que são locais que possuem bastante movimentação e são centrais para atividades comerciárias”, afirmou Cláudio.

Cada projeto conta com um Centro de Referência do Empreendedor, que realiza consultorias com foco no desenvolvimento de novas empresas.

Questionado sobre como esses investimentos têm causado impacto no incentivo ao comércio nas regiões contempladas, o titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE), afirmou que ainda é cedo para realizar um diagnóstico, visto que o primeiro projeto piloto foi lançado em 2019.

“Temos notícias de algum crescimento, mas o tempo é pouco para ter dados concretos ou realistas precisamos esperar um tempo maior para ver os resultados”, destaca.

Expectativas

Balões, fitas, confetes. Tudo para oferecer uma boa decoração. O empreendedor Jackson Oliveira e a sócia Linda Oliveira decidiram investir nesse ramo há dois anos. Saindo de um emprego estável, o empresário já tinha em mente que queria montar um negócio no bairro em que mora desde pequeno, no Vicente Pinzón, próximo à Praia do Futuro.

“Nós ainda não temos renda para contratar alguém porque começamos há pouco tempo, mas sempre buscando inovar e atrair clientes. Acreditamos que os comércios estão migrando para outras regiões da cidade, não mais exclusivamente no Centro”, afirma.

Sobre as perspectivas em relação ao futuro, Oliveira acrescenta além de investimentos na estrutura urbana das ruas do bairro com o projeto, é importante que haver mais linhas de crédito para que seja possível expandir o negócio.

“Já fizemos consultorias gratuitas do Sebrae através do apoio Centro de Referência ao Empreendedor. E isso melhorou nossa organização financeira. Também queremos suporte por parte da Prefeitura na questão do incentivo ao crédito para melhorarmos nosso estabelecimento para crescer também”, afirma Oliveira.

Trajetória

Inaugurado em junho do ano passado, o Projeto Meu Bairro Empreendedor já foi implantado como piloto também no bairro Bom Jardim (Regional V), que teve um total de R$ 2,4 milhões, atuando na Avenida Oscar Araripe e Rua Oscar França.

As obras serão realizadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) em parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE). A região receberá mini pracinhas, mobiliários urbanos, paraciclos, lixeiras, paisagismo, arborização e nova iluminação em LED.