Projeto de construção do aeroporto de Sobral é aprovado

O projeto de construção do novo Aeroporto Regional de Sobral foi aprovado, na última quinta-feira (5), pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema). As obras, divididas em duas etapas, serão executadas pela Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra). A primeira fase compreende a implantação da pista, dos acessos e de serviços complementares, e a segunda a construção do terminal de passageiros. Cada etapa será objeto de um edital de licitação.

Segundo o titular da Seinfra, Lucio Gomes, o investimento total deve girar em torno de R$ 80 milhões, sendo R$ 61,5 milhões na primeira fase, com recursos do Governo do Estado, e aproximadamente R$ 18 milhões na segunda, com recursos federais. A expectativa do Governo do Estado é de que a ordem de serviço seja formalizada até o início de abril. O prazo de execução das obras é de 18 meses, a partir da assinatura da ordem de serviço.

“Pelo cronograma que a gente tem, é possível dar a ordem de serviço no final de março ou início de abril, porque essa licitação já está bem avançada. Na semana que vem a gente deve saber os preços do consórcio vencedor”, disse Lucio Gomes. “Para a licitação do terminal, a gente vai exigir uma habilitação mais específica. Mas o orçamento ainda não está fechado”.

O novo equipamento ficará a 13 quilômetros da zona urbana de Sobral, em uma área de 143 hectares, e terá pista de pouso e decolagem de 1.800m x 30m, com capacidade para receber aeronaves de porte médio, tais como Boeing B737-800, Airbus A319, Embraer EMB 190/135/120 e ATR 52/72. O aeroporto também contará com pistas de rolamento e pátio de aeronaves.

O novo Aeroporto Regional de Sobral deverá atender a região Norte do Estado. “O atual aeroporto, localizado na área urbana de Sobral, apresenta limitações de expansão, o que impede a utilização de aeronaves de maior porte”, diz Lucio Gomes. “O próprio equipamento trava a expansão urbana da cidade de Sobral, pois localiza-se em bairro com toda infraestrutura, próximo ao Centro da cidade”.

Aprovação

Sem votos contrários, e apenas duas abstenções, os conselheiros do Coema se manifestaram favoravelmente aos pareceres técnicos elaborados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), tomando como base o estudo e o respectivo relatório de impacto ambiental (EIA/Rima) apresentados pela secretaria. Com a aprovação do Conselho, a Semace poderá emitir a licença de instalação do empreendimento.