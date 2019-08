Projeção de Selic no fim de 2019 cai de 5,25% para 5% ao ano, aponta Focus

Os economistas do mercado financeiro reduziram mais uma vez suas projeções para a Selic no fim de 2019. Segundo o Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira (12), pelo Banco Central, a expectativa agora do mercado é que a taxa Selic termine o ano em 5% ao ano, ante 5,25% projetados na semana passada.

Há um mês, estava em 5,50%. A projeção para a Selic no fim de 2020 permaneceu em 5,50% ao ano. Há quatro semanas, a previsão era de uma Selic de 6% no final de 2020.

No caso de 2021, a projeção seguiu em 7%, mesmo patamar de um mês antes, assim como a projeção para a Selic no fim de 2022.

No grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a mediana da taxa básica em 2019 foi de 5,13% para 5% ao ano, ante 5,50% de um mês antes. No caso de 2020, passou de 5,38% para 5,13%, ante 6,25% de quatro semanas atrás.

A projeção para o fim de 2021 no Top 5 permaneceu em 7%. Há um mês, estava em 7,50%. Para 2022, a projeção do Top 5 permaneceu em 7% ao ano, igual a um mês antes.