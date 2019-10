Produtos em supermercados de Fortaleza ficam 7,57% mais caros em outubro

Os preços de mais de 60 itens pesquisados pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) em supermercados da Capital ficaram 7,57% mais caros em outubro. A soma da média dos produtos ficou indicada em R$ 440,82 neste mês. O último levantamento indicava R$ 409,79.

Segundo o Procon Fortaleza, essa foi a maior alta registrada pela pesquisa desde o início de 2019. Todos os dados estão disponíveis no aplicativo do órgão e no site da Prefeitura da Capital.

Entre os produtos analisados, o pimentão foi o que apresentou a maior variação no período, com alta de 182,32%. O quilo do alimento passou de R$ 1,98 para R$ 5,59, em média. O alho aparece logo em seguida, ficando 144,05% mais caro. O queijo (117,31%), feijão (115,08%), e o molho de tomate em sachê (109,47%) completam a lista de destaques divulgada pelo Procon.

Regiões

A pesquisa ainda aponta que a Regional III, onde estão os bairros Antonio Bezerra, Parquelândia e Quintino Cunha, entre outros, concentrou os preços mais elevados, em outubro. Já a Regional VI possui os preços mais baixos.

Confira os preços por regionais

Regional III - R$ 492,80

Regional V - R$ 473,81

Regional II - R$ 452,44

Regional VI - R$ 431,00

Regional I - R$ 414,86

Regional do Centro - R$ 414,63

Regional IV - R$ 328,63