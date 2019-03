Produtos de Páscoa oferecem inovação e tecnologia para aquecer vendas em 2019

Os consumidores que desejam comprar produtos para a Páscoa neste ano terão opções variadas, incluindo o público adulto e infantil. Para atender a demanda, a produção e o desenvolvimento de novas linhas de produtos estão a todo vapor pela indústria de chocolates do Brasil.

Só em 2018, o setor de chocolates (não apenas Páscoa), faturou R$ 13,3 bilhões no País, segundo dados do Euromonitor, plataforma que estuda estratégias de mercado. Para 2019, as expectativas são positivas. De acordo com informações da ABICAB (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas), para atender a demanda de Páscoa deste ano, as indústrias e o varejo geraram mais de 18 mil vagas de empregos temporários, tanto em fábrica quanto em pontos de venda.

Confira as novidades das principais marcas de chocolate do Brasil; Ao todo, totalizam cerca de 57 lançamentos.

Nestlé

A Nestlé apostou em tecnologia para atrair interação do público a fim de exibir os 45 produtos do catálogo, incluindo os 12 lançamentos para a Páscoa de 2019. A novidade é o aplicativo, chamado Nestlé Realidade Aumentada, em que o usuário pode escolher o produto que desejar a partir de um atendimento virtual.

“Com o recurso, o consumidor pode utilizar o serviço de Promotora Virtual, apontando o celular para materiais informativos disponibilizados em pontos de venda. A assistente, mostrada em realidade aumentada, auxilia na escolha de qual o produto mais indicado para cada necessidade”, explica a assessoria de comunicação.

Cacau Show

A rede de chocolates decidiu atrair o público infantil para aquecer as vendas de 2019. Neste ano, a empresa apresentou 18 lançamentos, totalizando 45 produtos, que chegam a ter um custo de R$ 8,90 até R$ 259,90 reais.

Uma das apostas principais são as três novas linhas de produtos infantis. Os ovos que oferecem brindes, como bola de futebol do time espanhol, além de acessórios comestíveis para decorar e brincar. E, além dosso, toucas interativas para incrementar o visual das crianças, que disponibilizam acesso a um aplicativo capaz de realizar jogos em realidade aumentada.

Kopenhagen

A Kopenhagen lançou 16 novos produtos para este ano, inseridos nos 52 produtos oferecidos aos consumidores. E quem gosta de sabores diferenciados pode ter uma grande opção de ovos de Páscoa, como palha ptaliana, amêndoas, frutas vermelhas, entre outras. Dentre as novidades, a nova linha apresenta as opções: Ovo Exagero Palha Italiana, Ovo Exagero Nhá Benta Avelã, Ovo Exagero Pão de Mel e Ovo Exagero Frutas Vermelhas com Amêndoas. Os ovos custam em torno de R$ 109,90

Além disso, a marca também desenvolveu tabletes artesanais, que vem em 4 sabores e custam R$ 49,90 reais.

Brasil Cacau

A empresa lançou 11 produtos e direcionou as apostas em ovos recheados para movimentar as vendas deste ano aos ovos de Páscoa recheados. Os ovos recheados prometem surpreender os apaixonados por chocolate, de acordo com a marca. "Como estratégia de comunicação, apostamos na linha de ovos recheados, que representa cerca de 43% do nosso faturamento. Trouxemos lançamentos exclusivos, uma parceria inédita, além de preços muito competitivos com o mercado”, afirma Maricy Porto, diretora de Marketing do Grupo CRM.

Além dos campeões de vendas Brigadeiro e Dinda, a Brasil Cacau lançou o Ovo Gato Mia Trufado, com 440 gramas, e o Ovo Trufado feito com biscoito Negresco, de 400 gramas, em parceria com a Nestlé.

Além disso, a Cacau Show também tem uma linha de chocolates clássicos, para que não gosta de sabores tão doces. Os preços dos ovos trufados, com 400 gramas, estão em torno de R$ 56,90 reais. Já os clássicos, com 350 gramas, custam a partir de R$ 41,90 reais.