Produtores têm menos de 30 dias úteis para renegociar dívidas rurais com o BNB

Os produtores rurais têm menos de 30 dias úteis para aproveitar os descontos de até 95% sobre o saldo devedor de operações de crédito em atraso com o Banco do Nordeste (BNB). Segundo o BNB, o benefício tem vigência até o dia 30 de dezembro deste ano.

Dados do Banco indicam que as dívidas regularizadas superam o valor de R$ 12 bilhões. Ao todo, são 343 mil operações repactuadas. No Ceará, o montante é de R$ 1,5 bilhão, gerado pelo total de 58,7 mil operações de crédito.

Os produtores interessados em renegociar ou liquidar dívidas rurais em atraso podem procurar uma agência do relacionamento. As pessoas também podem entrar em contato com o BNB pelo telefone 0800 728 3030.

As dívidas renegociadas podem ser estendidas até 2030. As parcelas deverão ser pagas a partir de 2021. O programa utiliza recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).