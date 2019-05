Produção industrial no Ceará cai 1,7% em março

Após apresentar alta de 1,1% em fevereiro deste ano, o ritmo da atividade industrial no Ceará voltou a um patamar negativo. De acordo com dados da Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM-PF), divulgada na manhã desta quarta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor apresentou queda de 1,7% na comparação com o mês imediatamente anterior.

Na comparação entre março e igual período do ano anterior (março de 2018), a produção industrial despencou 5,4%. A queda resulta de resultados negativos na indústria de transformação (-5,4%), com baixas expressivas na confecção de artigos de vestuário e acessórios (-24,2%), produção de outros produtos químicos (-14,8%) e fabricação de alimentos (-10,5%).

Apesar da baixa de março, a produção industrial ainda acumula alta de 3,3% nos três primeiros meses. Nos últimos 12 meses, a variação é de 0,4%, de acordo com o IBGE.

Nordeste

Enquanto o Ceará apresentou queda de 1,7% na atividade industrial, o Nordeste teve retração de 7,5% na produção. Os números levam em consideração a comparação com fevereiro. Já na comparação com março de 2018, a produção industrial da Região decresceu 7%.

No Brasil, a produção industrial recuou em nove dos quinze locais pesquisados. A variação nacional ficou negativa em 1,3%, com as retrações mais expressivas observadas no Pará (-11,3%) e na Bahia (-10,1%). No recorte por regiões, o Nordeste apresentou o pior resultado. Em contrapartida, Espírito Santo (3,6%), Rio de Janeiro (2,9%) e Goiás (2,3%) tiveram as maiores altas.

A produção industrial mensal é apurada mensalmente pelo IBGE nos estados brasileiros. O índice e variação da atividade também é calculada por regiões e leva em consideração, a indústria em geral, as indústrias extrativas e de transformação.