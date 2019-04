Produção industrial avança em 16 dos 26 ramos investigados em fevereiro, diz IBGE

A indústria registrou avanços na produção em 16 das 26 atividades pesquisadas na passagem de janeiro para fevereiro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média global a produção cresceu 0,7%.

"É o perfil mais disseminado de avanços desde junho do ano passado", observou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE.

Entre as atividades, a influência positiva mais significativa foi de veículos automotores, reboques e carrocerias (6,7%).

"Em veículos, a alta de produção teve como consequência um aumento do nível de estoques do setor. É claro que isso pode trazer mais à frente algum tipo de controle do ritmo de produção dessa atividade", ponderou Macedo. "Muito dessa expansão pode estar diretamente relacionada a uma antecipação da produção relacionada ao feriado de carnaval que ocorreu no mês seguinte, em março", acrescentou.