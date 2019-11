Produção de energia eólica no Ceará cresce 1,9% em 2019

Quarto maior produtor de energia eólica do Brasil, o Ceará ampliou em 1,9% sua produção de energia pela força dos ventos. De acordo com dados do boletim InfoMercado mensal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) divulgado nesta quarta-feira (6), foi registrada, de janeiro a agosto deste ano, produção de 629,3 MW médios, contra 617,3 MW médios em igual período de 2018. O Estado é ainda o terceiro maior do País em capacidade instalada para a produção desse tipo de energia, com 2.347,7 MW.

A Bahia é o maior estado produtor de energia eólica do País, com 1.815,9 MW médios entregues de janeiro a agosto de 2019. Na comparação com igual período do ano passado, houve crescimento de 56,2% na produção de energia pela força dos ventos. O segundo maior produtor é o Rio Grande do Norte, com 1.331 MW médios. Em seguida, na terceira posição, aparece o Piauí, com 676,5 MW médios.

é o crescimento da geração de energia eólica em operação comercial no Brasil.

De janeiro a agosto de 2019, a geração de energia pela força dos ventos no País foi de 5.501,52 MW médios ante 4.794,91 MW médios no mesmo período de 2018.

Em agosto deste ano, as usinas eólicas registraram o recorde de geração da fonte, alcançando 8.610 MW médios, crescimento de 22,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram registrados 7.017,56 MW médios. O aumento é decorrente da ampliação do número de empreendimentos ativos pelo País.

Capacidade

A CCEE contabiliza 599 usinas eólicas em operação comercial no Brasil, ao final de agosto, somando 15.100,2 MW de capacidade instalada, incremento de 14,3% frente aos 13.212,4 de capacidade das 513 unidades geradoras existentes em agosto de 2018.

O estado da Bahia tem a maior capacidade instalada para a produção de energia a partir da força dos ventos, somando 4.022,4 MW em agosto. Em seguida aparece o Rio Grande do Norte com 3.935,9 MW, o Ceará com 2.347,7 MW, o Rio Grande do Sul com 1.777,9 MW e o Piauí com 1.638,1 MW.