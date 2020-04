Produção da indústria eletroeletrônica recua 7% em fevereiro

A produção da indústria elétrica e eletrônica caiu 7% no mês de fevereiro de 2020 em relação ao mesmo mês do ano passado. É o que demonstram os dados divulgados pelo IBGE agregados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

. Coronavírus já afeta 70% das empresas do setor eletroeletrônico; produtos como celulares e computadores são os mais afetados

O resultado foi influenciado, principalmente, pela queda de 10,6% na produção de bens eletrônicos, uma vez que a área elétrica registrou retração mais modesta (-3,6%).

"Esse desempenho negativo na produção de produtos eletrônicos já era esperado devido ao impacto do novo coronavírus", diz o presidente executivo da Abinee, Humberto Barbato. Segundo ele, os fabricantes de produtos de Tecnologia da Informação (celulares, computadores, entre outros) foram os primeiros a serem afetados pelo novo coronavírus (Covid-19), em função de problemas no recebimento de materiais, componentes e insumos provenientes da China, quando o surto estava concentrado apenas no país asiático.

Os dados de produção física do IBGE mostraram redução na produção de bens eletrônicos, tais como: equipamentos de comunicação (-19,3%), de bens de informática (-10,5%), aparelhos de áudio e vídeo (-12,1%) e instrumentos de medida (-3,4%). Por outro lado, a produção de componentes eletrônicos cresceu 23%.

Na área elétrica, a retração observada sofreu influência da queda na produção de lâmpada (-13,8%), de geradores, transformadores e motores (-8,7%) de pilhas e baterias (-7,6%), e de outros equipamentos elétricos não especificados anteriormente (-16,5%), grupo em que estão classificados os aparelhos elétricos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio e eletrodos, escovas e outros artigos de carvão ou grafita para usos elétricos.

Acumulado Janeiro-Fevereiro

No acumulado de janeiro e fevereiro de 2020, a produção industrial do setor eletroeletrônico recuou 1,3%. O resultado decorre da retração de 3% da área eletrônica e da elevação de 0,5% da área elétrica.