Produção da indústria cresce 11,4% em maio no Ceará

A produção industrial no Ceará registrou um crescimento de 11,4% em maio deste ano em relação a maio do ano passado. O resultado ficou acima da média nacional que apresentou um crescimento de 7,1% na mesma base de comparação, segundo a Pesquisa Industrial Mensal-Produção Física (PIM-PF) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (12).

A atividade produtos de metal foi o segmento que mais corroborou para o resultado, com aumento de 4,42% de 2018 para 2019, seguido de bebidas (2,56%) e couros, artigos para viagem (1,83%). No acumulado ao ano, o índice registrou uma variação de 3,6% e no acumulado dos últimos 12 meses,um leve avanço de 1,62%.

Regionalmente, a produção cearense teve o oitavo maior crescimento entre os estados pesquisados. Os maiores avanços ante maio de 2018 foram no Paraná (27,8%), Rio Grande do Sul (19,9%), Santa Catarina (19,3%), Goiás (13,9%), Pernambuco (13,6%), Bahia (12,3%), São Paulo (11,7%) e Ceará (11,4%). A Região Nordeste (6,6%), Mato Grosso (5,7%), Rio de Janeiro (5,1%) e Amazonas (3,0%) completaram o conjunto de locais em alta.

No País, a produção industrial cresceu em 12 dos 15 locais pesquisados em maio de 2019 ante maio do ano passado.

Na comparação com maio de 2018, a produção industrial nacional avançou 7,1% O órgão destacou que esse avanço foi influenciado pelo efeito-calendário (maio de 2019 teve um dia útil a mais do que igual mês do ano anterior) e pela baixa base de comparação - em maio de 2018, a atividade industrial havia recuado 6,3%, refletindo os efeitos da paralisação dos caminhoneiros.