Procon vai notificar empresas aéreas por voo a R$ 17 mil para final da Libertadores em Lima

Assim que a Conmebol anunciou nesta terça-feira (5) a mudança de local da final da Copa Libertadores de Santiago para Lima, as passagens aéreas para a capital do Peru, entre os dias 23 e 24 de novembro, tiveram um aumento de preço explosivo e, na noite de terça, chegaram a custar mais de R$ 17 mil. A partir disso, o Procon decidiu notificar as companhias aéreas a fim de solicitar uma justificativa pelo crescimento repentino dos valores.



"O Procon vai notificar ainda hoje as companhias aéreas com sede no Brasil para que justifiquem a razão de elevar os preços das passagens para Lima. Surgiu uma necessidade de um grande número de pessoas se mover para a capital do Peru e as cias elevaram o preço. Se foi uma ação oportunista, embora haja o livre mercado, as empresas estão sujeitas à multa", explicou o diretor do Procon, Fernando Capez.



Ainda segundo Capez, o aumento de preços de passagens para Lima por parte das companhias aéreas pode se enquadrar no Artigo 39, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor: "exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva".



A reportagem do UOL Esporte estava monitorando valores desde antes do anúncio do novo local para a final da Libertadores, quando as passagens para Lima na data do confronto entre Flamengo e River Plate custavam cerca de R$ 1,6 mil. No fim da manhã de hoje, os valores dos bilhetes mais baratos chegaram a aproximadamente R$ 10 mil.



De acordo a Agência Nacional de Aviação Civil, ainda não é possível constatar um abuso aos consumidores por parte das companhias áreas. O órgão alega que os sistemas das empresas que gerem os voos no Brasil são automáticos e, por causa da alta procura, o valor subiu.



"A Anac ainda não considera um abuso quando o aumento acontece de um dia para o outro. Os sistemas das cias podem subir os preços de maneira automática de acordo com a demanda. As empresas ainda devem se organizar para verificar a melhor maneira de colocar novos voos a Lima na malha área e, assim, os preços devem cair", declarou a assessoria de imprensa da agência.



Em reunião durante a tarde de terça(5), a Conmebol decidiu mudar a sede da decisão devido aos problemas enfrentados por Santiago, cidade apontada inicialmente como palco do principal duelo do continente. O Chile vem sendo palco de protestos em massa nas últimas semanas, o que gerou um impasse para a confederação Sul-Americana. O veredito saiu após longo encontro na sede da entidade, em Assunção, no Paraguai, com presença os presidentes dos dois clubes finalistas.