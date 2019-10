Procon promove mutirão de renegociação de dívidas na Capital

Quem está com o nome inadimplente já pode negociar os débitos. Nos dias 7 a 11 de outubro, haverá um mutirão de renegociação de dívidas, organizado pelo Procon Fortaleza. Com o intuito de atender um público maior, o evento irá acontecer pela primeira vez fora da sede do órgão, em um espaço mais amplo. A expectativa do órgão é realizar cerca de mil negociações por dia.

O mutirão será sediado no Ginásio Paulo Sarasate, localizado na Secretaria do Esporte e Lazer (Secel). Conforme informações do órgão, os descontos podem chegar a 95%. Para atender à demanda, serão 50 guichês de atendimento simultâneo.

Maior demanda

De acordo com Cláudia Santos, diretora geral do Procon Fortaleza, este será o maior mutirão de renegociação de dívidas já realizado. "Percebemos que, no ano passado, o mutirão superou todas as expectativas e ganhou uma proporção que não comporta mais ser realizado na sede do Procon, no Centro", avalia.

Ela também afirma que, no Ginásio Paulo Sarasate, o consumidor terá mais conforto com área coberta e assentos suficientes para realizar até mil negociações por dia.

Serviço

Mutirão de Renegociação de Dívidas

Data: 07 a 11 de outubro

Horário: 08h às 17h

Local: Auditório do Ginásio Paulo Sarasate (Rua Ildefonso Albano, 2050 - Dionísio Torres).