Procon Fortaleza lança aplicativo de negociação de dívidas pelo WhatsApp para consumidores

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) lançou uma ferramenta de negociação de dívidas por meio do Whatsapp. Chamada Negocie Procon, a ferramenta vai permitir negociações sem sair de casa durante a pandemia do novo coronavírus.

As negociações já estão disponíveis a partir desta segunda-feira (27) com pelo menos dez empresas, entre operadoras de telefonia, bancos, operadoras de cartão de crédito e ainda concessionárias de água e de energia elétrica.

Apenas os consumidores residentes na Capital podem participar, devido a área territorial de atuação do Procon Fortaleza.

Para utilizar, os consumidores podem entrar em contato com o órgão pelos números de Whatsapp (85) 98439-6661 e 98896-8888 de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados.

Ao entrar em contato, é necessário informar os dados pessoais do titular da dívida, como RG, CPF e endereço, e descrever o problema. Caso seja necessário, o Procon solicitará outros dados.

Segundo a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, a nova ferramenta permite agilidade e comodidade. "As empresas que aderiram já se comprometeram a atender os problemas dos consumidores com maior rapidez e resolutividade", explicou.

Confira as empresas participantes do "Negocie Procon"

Concessionárias:

⁃ Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece)

⁃ Enel Distribuidora do Ceará (Enel)

Bancos e financeiras:

⁃ Bradesco

⁃ Fortbrasil

⁃ Hipercard

⁃ Itaú

Telecomunicações:

⁃ Claro

⁃ Tim

⁃ Oi

⁃ Vivo