Procon Fortaleza alerta para abusos ao cancelar viagens por conta do novo coronavírus

Com a expansão do novo coronavírus e a confirmação de quatro casos no Brasil, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) divulgou orientações aos consumidores sobre o cancelamento de viagens devido a epidemia do Covid-19.

Segundo o órgão, consumidores enviaram denúncias ao Procon alegando que agências de viagens estariam cobrando taxas e multas abusivas para aqueles que cancelarem ou alterarem viagens para destinos com casos confirmados de coronavírus.

A prática é considerada abusiva e proibida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). De acordo com Cláudia Santos, diretora do Procon Fortaleza, o código pontua que é um direito básico do consumidor revisar cláusulas contratuais "em razão de supervenientes", como é o caso da nova epidemia.

"O consumidor é a parte vulnerável nas relações de consumo. Sendo assim, é parte mais protegida pelo Código de Defesa do Consumidor", afirmou a diretora em nota.

Ela ainda comenta que as empresas devem garantir o reembolso integral dos valores pagos, seja por meio do estorno do cartão de crédito, da conta bancária ou até mesmo em crédito para uma possível viagem posterior, caso seja de comum acordo ao consumidor.

Como cancelar a viagem

Para quem deseja remarcar ou cancelar a viagem o primeiro passo é procurar a empresa que foi contratada para o serviço (agência de viagens, hotel ou companhia aérea) para negociar a alteração do contrato. Caso o consumidor não consiga realizar a mudança, o recomendado é procurar atendimento em uma das unidades do Procon para registar reclamação.

Preços abusivos

Outra prática percebida é o aumento nos preços de máscaras e álcool em gel. O CDC proíbe a elevação dos preços sem justa causa, sendo caracterizado como prática abusiva podendo resultar em multa de até R$13 milhões. Cláudia Santos explica que somente a epidemia do coronavírus "não justifica a elevação dos preços".

Como realizar a reclamação

As denúncias e reclamações podem ser efetuadas pela Central de Atendimento do Consumidor através do número 151, pelo portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba "defesa do consumidor". Outra forma, é através do aplicativo para smartphone Procon Fortaleza.

Endereços do Procon Fortaleza

Procon Fortaleza Centro

Rua Major Facundo, 869 - Centro

Procon Fortaleza Vapt Vupt de Antônio Bezerra

Rua Demétrio de Menezes, 3750, ao lado do Terminal de Ônibus

Procon Fortaleza Vapt Vupt de Messejana

Avenida Jornalista Tomaz Coelho, 602, ao lado do Terminal de Ônibus

Procon Fortaleza Regional IV

Avenida Doutor Silas Munguba, 3770, Serrinha

Procon Fortaleza Regional V

Avenida Augusto dos Anjos, 2466 - Bonsucesso

Procon Fortaleza Regional VI

Rua Padre Pedro Alencar, 789 – Messejana