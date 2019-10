Procon dá início a mutirão para renegociação de dívidas

Teve início nesta segunda-feira (7) o mutirão de renegociação de dívidas promovido pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). A ação segue até a próxima sexta-feira (11), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.

Segundo informações do Procon Fortaleza, 400 senhas serão distribuídas diariamente. A média esperada é de 1.200 renegociações por dia e de 6 mil dívidas renegociadas ao fim do mutirão. Em 2018, foram realizadas 2.348 mil renegociações, superando em 208% o número do ano de 2017, segundo o órgão.

“O consumidor cearense quer pagar. Às vezes, ele não encontra uma forma mais adequada de pagar de acordo com a sua capacidade financeira e esse é um ótimo momento para isso. Muitas vezes o consumidor não paga porque houve um problema, perdeu o emprego, dificuldades na família”, relata Cláudia Santos, Diretora Geral do Procon Fortaleza.

O consumidor deve apresentar os originais do RG, do CPF, do comprovante de residência e um documento que comprove a dívida, como faturas do cartão de crédito, cheque especial e contrato com o banco.

“São 45 empresas dos segmentos banco, cartão de crédito, telefonia, concessionárias de água e luz participando deste mutirão. Aqui o consumidor vai encontrar propostas diferenciadas, com redução de juros e demais encargos", afirma Cláudia.

Confira a lista de empresas:

Financeiras

Ativos SA

Bradescard

Bradesco Cartões

Caixa Econômica Federal

Losango Cartão

Fortbrasil

Omni Financeira

Itaú Unibanco (e empresas do grupo)

Luizacred

Hipercard Banco Múltiplo

Provar Negócios de Varejo

Fic Promotora de Vendas

Microinvest

Rede

Dibens Leasing

Marcep Corretagem de Seguros

Midway

Telecomunicação

Tim Celular

Claro TV

Claro Móvel

Net

Energia, água e esgoto

Cagece

Enel