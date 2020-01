Privatização dos Correios desperta atenção de multinacional americana

A empresa americana de logística UPS afirmou que possui interesse na privatização dos Correios, conforme relato ministro da Economia, Paulo Guedes, em encontro com o presidente mundial da empresa, Nando Cesarone, no Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), de acordo com fontes da pasta. As informações são do jornal Valor Econômico.

Nesse sentido, o ministro e a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillier, exibiram a lista completa de privatizações e concessões do País a possíveis investidores durante o evento.

Perspectivas

Contudo, Guedes também acrescentou que a privatização da estatal - total ou uma fatia - provavelmente irá acontecer no próximo ano. Quem está vendo analisando a possibilidade é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).