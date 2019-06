Primeiro lote do IR vai pagar mais de R$ 128 mi em restituições no Ceará

A consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda (IR) será liberada na próxima segunda-feira (10). No Ceará, o órgão pagará R$ 128 milhões aos contribuintes. O crédito bancário será feito no próximo dia 17, com um valor equivalente a R$ 132,4 milhões em contas bancárias de 57.070 cearenses, dos quais 56.533 são declarantes do IR.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal, ou ligar para o Receitafone 146. No primeiro lote, serão restituídos, com correção pela taxa Selic (juros básicos da economia) de 1,54%, contribuintes com idade acima de 60 anos, algum tipo de deficiência física, mental ou moléstia grave.

O índice de atualização monetária pela taxa Selic varia entre 7,70% (2018) e 89,29% (2010) para 537 declarações referentes a declarações entregues entre 2018 e 2010, que totalizam R$ 4,352 milhões. A restituição ficará disponível no banco por um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate no prazo estabelecido, deverá requerê-la pela internet, no formulário eletrônico – Pedido de Pagamento e Restituição (Peres), ou diretamente no e-CAC.

Consulta

A Receita Federal disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.