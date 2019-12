Primeira semana do ano terá 582 vagas disponíveis

Na semana que marca o fim de um ano e o início de outro, o Sine/IDT está ofertando 582 vagas de trabalho em todo o Ceará. Desse total, 45 são voltadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCDs).

O gerente do Sine no Centro, Jidlafe Rodrigues, explica que os trabalhadores que já possuem a homologação de PCD pode concorrer a uma dessas vagas.

Em geral, os principais cargos da semana são auxiliar de limpeza, com 20 vagas, operador de empilhadeira (12 vagas), copeiro (4 vagas) e barbeiro (2 vagas).

A Capital acumula o maior número de oportunidades, sendo responsável por 158 do total. Ainda se destacaram pela quantidade de vagas os municípios de Limoeiro do Norte (98 vagas), Juazeiro do Norte (77 vagas), Pecém (58 vagas) e Itapipoca (40 vagas).

Rodrigues orienta os cadidatos particiantes de processo seletivo a sempre dizerem somente a verdade durante as entrevistas. "Muitas vezes, a gente tenta mostrar uma realidade que não é aquela nossa, tentando conseguir aquela vaga, às vezes no desespero para conseguir aquele emprego, a gente inventa algumas coisas. Isso não é bom. Aquilo que não é verdade vai aparecer em breve, a próxima pergunta pode ser um detalhamento daquilo que você disse e, de repente, você não vai saber explicar alguma coisa que você não vivenciou", lembra.

"Então, é melhor mesmo falar sobre você, sobre as realidades que você vivenciou, e se você não sabe alguma coisa, se o entrevistador perguntou alguma coisa que você não lembra, diga que não sabe, que não lembra, seja sincero. Isso vai valer muito mais do que contar uma vantagem que você acha que poderia ter, quando na verdade isso vai cair por terra na próxima pergunta", ressalta o gerente.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine em todo o Estado portando carteira de trabalho - física ou digital - e currículo em mãos.