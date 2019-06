Prévia do PIB no Ceará revela alta de 3% em abril

O Índice de Atividade Econômica Regional - Ceará (IBCR-CE) medido pelo Banco Central apresentou alta de 3,02% em abril deste ano na comparação com igual mês de 2018. O resultado ficou bem acima do observado no País, cujo indicador apresentou retração de 0,62% na mesma base de comparação. O IBCR-CE é uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto (PIB). Os dados levam em consideração a série sem ajuste sazonal para o período.

Com o resultado, no trimestre, a atividade econômica do Ceará apresentou avanço de 2,34% na comparação com fevereiro, março e abril do ano anterior. Em relação ao trimestre imediatamente anterior (janeiro de 2019 e dezembro e novembro de 2018), houve crescimento de 0,21%. No ano, a atividade expandiu 2,04% e, em 12 meses, 1,10%.

No fim de março deste ano, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) divulgou o resultado do PIB cearense de 2018 e a estimativa para a atividade econômica do Estado em 2019. Houve crescimento de 1,01% no ano passado ante 2017, alavancado pelo avanço de 6,37% da atividade econômica na Agropecuária.

Revisão

A previsão de crescimento para o PIB cearense deste ano foi revisada. Em dezembro, a expectativa era crescimento de 2,5%. Já no fim de março, economistas do Ipece estimaram uma alta de 2%.