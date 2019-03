Prévia do PIB do Estado registrou crescimento de 1,10 em janeiro, diz BC

O Banco Central registrou um crescimento de 1,10% na atividade econômica do Ceará em janeiro deste ano ante igual mês do ano passado. O resultado, medido pelo Índice de Atividade Econômica Regional do Ceará (IBCR-CE), divulgado nesta segunda-feira (18), é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado.

Para os últimos 12 meses, o BC apontou um crescimento um pouco menor para o Ceará, com uma alta de 0,90%. Em janeiro de 2019, o IBCR-CE fechou em 139,86 pontos. Os dados são dessazonalizados (ajustados para o período), levando em consideração os dados na série observada.

No trimestre, o relatório do BC apontou um uma de 1,42% para o índice local, na comparação com igual período do ano anterior. Contudo, em relação ao trimestre diretamente anterior, a atividade econômica do Ceará apresentou uma leve queda, de 0,24%, permanecendo praticamente estável.