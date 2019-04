Prévia do PIB cearense apresenta alta de 1,52% em fevereiro

O Índice de Atividade Econômica Regional - Ceará (IBCR-CE), indicador que mede a prévia do Produto Interno Bruto local, apresentou expansão de 1,52% em fevereiro deste ano na comparação com igual período do ano anterior, considerando a série dessazonalizada. O número foi apurado pelo Banco Central e divulgado nesta terça-feira (16) pela autoridade monetária no Estado.

Ainda de acordo com o relatório divulgado pelo BC, na passagem de janeiro para fevereiro deste ano, o avanço da atividade econômica no Estado ficou mais tímida, apresentando variação de 0,36%. Em 12 meses, o crescimento chegou a 1,10%. No trimestre que compreende os meses de dezembro, janeiro e fevereiro ante o trimestre imediatamente anterior, entretanto, o índice caiu 0,74%.

Nordeste

O índice divulgado mensalmente pelo Banco Central também é apurado na região Nordeste e nacionalmente. De acordo com o Índice de Atividade Econômica Regional - Nordeste (IBCR-NE), a expansão em fevereiro chegou a 1,09% na comparação com igual período do ano anterior. Na passagem de janeiro para o segundo mês do ano, o índice variou 0,76%.

Nos últimos 12 meses, o IBCR-NE apresentou alta de 0,57%. No trimestre encerrado em fevereiro ante os três meses imediatamente anteriores, houve queda de 0,40%.

A atividade econômica local é divulgada trimestralmente pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Com a mesma periodicidade, o Ipece também divulga a previsão para o PIB do ano. No fim de março, o Instituto estimou crescimento de 2% para a atividade econômica do Estado em 2019. Em 2018, o PIB do Ceará avançou 1,01%, com destaque para a agropecuária.