Prévia da inflação de agosto desacelera 0,19% na RMF

A prévia da inflação oficial na Região Metropolita de Fortaleza (RMF) apontou uma estabilidade de 0,19% em agosto, ante um leve crescimento de 0,21% em julho. A redução foi puxada pelo grupo Alimentos e Bebidas, que apresentou uma deflação de 0,98%. Os dados são referentes a pesquisa Índice do Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (22).

No grupo, os itens que mais tiveram abatimento nos preços foram: tomate (22,84%), batata-inglesa (16,53%), cenoura (11,61%), banana prata (11,55%), melancia (10,75%), goiaba (8,24%), feijão carioca-rajado (5,94%) e peixe tilápia (5,13%).

Grupos

D acordo com o IBGE, dos nove grupos pesquisados, cinco apresentaram queda em agosto. Alimentação liderou o ranking com 0,98%, logo em seguida estão Saúde e Cuidados Pessoais (0,82%), Artigos de residência (0,61%), Transportes (0,42%) e Comunicação (0,04%).

Na ponta oposta, os grupos Habitação (1,30%), Vestuário (1,27%), Educação (0,52%) e Despesas Pessoais (0,08%) tiveram variação positiva no mês.

No acumulado ao ano (3,35%) e em 12 meses (4,09%), a inflação da RMF é a maior do país, puxada principalmente pelo grupo educação, que inflacionou 6,19 % no ano e 6,66% em 12 meses.



Nordeste

Entre as Regiões Metropolitanas pesquisadas pelo IBGE , em agosto, Fortaleza apontou a maior variação negativa do Nordeste, com deflação de 0,19%, seguido de Salvador (-0,13%). Recife permaneceu estável sem apresentar nenhuma variação em agosto.

País

No Brasil, a prévia da inflação variou 0,08% em agosto. O resultado de agosto se manteve próximo ao de julho, quando a prévia da inflação era de 0,09%. No ano, o país inflacionou 2,51% e em 12 meses, a variação foi de 3,22%.