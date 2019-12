Prévia da inflação: carne vermelha tem maior alta dos últimos sete anos

Consumir carne ficou mais caro desde o aumento das exportações da proteína pela China, deixando preço mais elevado no mercado interno. Em dezembro, a prévia da inflação aponta um acréscimo de 12,57% no preço da proteína na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O resultado é o maior dos últimos 7 anos, conforme a pesquisa Índice do Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira (20).

Os cortes contrafilé e a alcatra foram os que mais sofreram inflação no mês, com taxas de 19,45% e 17,26%, respectivamente. Outros cortes também tiveram avanço, como: costela (13,73%), patinho (13,71%), chá de dentro (12,54%), peito (10,66%), lagarto comum (10,57%) e acém (9,09%).

Outras proteínas

A carne de porco também apresentou elevação na prévia da inflação, de 5,17% em dezembro, ante 0,75% na prévia de novembro. Entre outras proteínas que avançaram estão: carne-do-sol (4,40%), peixe serra (2,52%), carne de carneiro (1,99%), peixe tilápia (1,86%) e fígado (1,72%). Em contrapartida, o IPCA-15 mostra que algumas proteínas tiveram deflação.

De acordo com o IBGE, algumas proteínas apontaram menores preços, como é o caso das aves. O frango inteiro registrou aumento de 0,25% na prévia de dezembro, o frango em pedaços, de 1,28%. Os ovos de galinha, por sua vez, tiveram uma deflação de 0,47%

Entre os itens industrializados, apenas o presunto apresentou alta, com avanço de 2,15%. A linguiça e a mortadela tiveram menores preços, com deflação de 1,53% e 1,80%, respectivamente.

Brasil

No País, a alta da carne impulsionou 0,48 p.p a alta da prévia da inflação, que ficou em 1,05% em dezembro. A proteína subiu 17,71% somente este mês, item de maior impacto no IPCA-15.