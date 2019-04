Presidente da Petrobras nega intervenção e diz que governo prepara medidas para caminhoneiros

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, negou que tenha havido uma intervenção do governo na empresa e disse que o governo prepara medidas para os caminhoneiros, que não têm relação com a política de preços da Petrobras.



"Uma coisa é o governo, outra é a Petrobras", afirmou, após reunião no Palácio do Planalto. Ele afirmou que a empresa vai decidir quando o diesel será reajustado e a sua política de preços não têm relação com as políticas de governo.



"Vamos decidir quando vai ser reajustado ou não. É uma decisão empresarial, diferente da decisão do governo, de políticas públicas", afirmou. Segundo Castello Branco, isso significa que a empresa é livre para fixar o preço do diesel.



O executivo afirmou que o Bolsonaro não ordenou o congelamento do diesel. "A decisão foi tomada pela diretoria da Petrobras", disse. "Ninguém ordenou que a Petrobras não reajustasse."



Castello Branco disse que o governo prepara medidas para atender os caminhoneiros, que devem ser anunciadas nesta terça-feira (16). Ele negou que o governo vá reeditar a subvenção do diesel, como no ano passado.



"Não ouvi falar disso, até porque a Petrobras é livre [para fixar seus preços]", afirmou. A expectativa é que o Palácio do Planalto dê informações sobre a política que será adotada para atender os caminhoneiros.