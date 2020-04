"Preservar sinais vitais da economia não significa sair do isolamento agora", diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira (20) que preservar os sinais vitais da economia não significa sair do isolamento agora. Ele defendeu uma retomada programada das atividades.

Em videoconferência promovida pelo BTG Pactual, Guedes disse dar total apoio às medidas de isolamento social, mas ressaltou que há uma dimensão crítica a ser observada além da saúde pública.

Para manter o que chama de sinais vitais da economia, ele defende uma ampliação do número de pessoas em trabalho remoto, assistência a camadas mais vulneráveis da população e manutenção de serviços essenciais, como alimentação e telecomunicações.

"A economia vem com mais força do que está se pensando porque ela já estava começando a se mover. E, se nós preservarmos os sinais vitais, nós vamos sair do lado de lá. Preservar o sinais vitais da economia não significa sair do isolamento agora", disse.