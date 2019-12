Prêmios da Mega-Sena somam R$ 53,6 milhões no Ceará neste ano; veja outras apostas premiadas

Os apostadores deste ano da Mega-Sena apuraram R$ 53,6 milhões no Estado em 2019. Ao todo, foram 16.093 vencedores na categoria. As informações são da Caixa Econômica Federal.

As apostas premiadas desta modalidade são das regiões de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Iguatu, Sobral, Maranguape, Senador Pompeu, Icó, Crato, Caucaia, São Benedito, Quixeramobim, Viçosa do Ceará, Aracoiaba e Itarema.

No ano, a maioria dos apostadores dessas regiões acertaram cinco números, de um total de seis (o número máximo). Apenas uma localidade acertou todos os números, que foi a Capital. A Caixa informou que foram 66 edições da Mega-Sena premiadas no Estado.

Para fazer uma aposta, o participante tem que acertar os 6 números sorteados, a chamada Sena. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas, que são divididos entre quadra e quina, respectivamente.

Na Sena, as premiações totais geraram R$ 34,6 milhões a apenas um vencedor no Estado. Já na Quina, por sua vez, a premiação gerou R$ 7,9 milhões no ano, com 235 vencedores nas apostas. Já a Quadra, obteve R$ 11 milhões aos 15.857 mil apostadores premiados.

Como funciona

De acordo com informações da Caixa, o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena), 19% entre os acertadores de 5 números (Quina); 19% entre os acertadores de 4 números (Quadra); 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5; 5% ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final, a Mega da Virada.

Recebimento de prêmios

Ao ganhar, o apostador pode recolher o valor premiado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o pagamento pode ser realizado somente nas agências da instituição. Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte.