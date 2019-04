Preferência de peixe à carne bovina em restaurantes pode chegar a 80% na sexta (19)

Impulsionado pela tradição religiosa, o consumo de frutos do mar aumenta neste período de Páscoa. Segundo o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares, Barracas de Praia, Buffets e Similares do Estado do Ceará (Sindirest), Dorivam Rocha, a substituição da carne bovina pelo peixe pode chegar até 80% na sexta-feira do feriado santo.

“Para os restaurantes que atuam dentro do trade turístico o período pode ser bastante positivo por haver um incremento nas vendas, mas para quem trabalha fora do segmento as vendas podem cair devido ao feriado”, avaliou o presidente do Sindirest.

Segundo Dorivam Rocha, há uma migração de demanda para a zona praiana e interiorana por conta do feriado e devido a isso o consumo sai um pouco da Capital.

Os restaurantes de Fortaleza voltados para o segmento de frutos do mar já se preparam para o feriado, no entanto os estabelecimentos estimam expectativas distintas em relação ao crescimento para o período.

Com enfoque na culinária portuguesa, o restaurante Marquês da Varjota traz como carro chefe para o período os pratos com bacalhau, que também é a especialidade da casa. Segundo a organização do restaurante, o aumento da procura pode aumentar entre 15% e 20%.

Dentre as opções, os pratos que se destacam para o feriado são, o bacalhau com nata que custa R$ 72,50, para uma pessoa e R$ 110,00 para duas pessoas, seguido de bacalhau à lagareiro R$ 132,50 para duas pessoas.

O restaurante Jardim do Alchymist já recebe reservas antecipadas desde o início do mês para o período. Para Cléa Girão, diretora do empreendimento, a expectativa é um crescimento entre 15% e 30% no número de vendas.

Segundo a diretora, o prato carro chefe do feriado será a grelhada imperial, que é composto por todos os frutos do mar acompanhado de purê de batatas e arroz de brócolis, o prato para duas pessoas custa R$250 e para quatro R$448. No entanto, o local também conta com pratos a base de peixe a partir de R$ 76.

Especializados em pescado com toques de regionalidade, o restaurante Mucuripe do hotel Gran Marquise terá uma programação especial para o período, o almoço de páscoa, que acontecerá no próximo domingo (21), das 12h às 15h .

Com um cardápio diverso e amplo, o buffet atenderá a todos os públicos e custará R$99 mais 10% de acréscimo. Segundo Paulo Cezar, gerente de alimentos e bebidas do hotel, o bacalhau será a aposta da vez e outro diferencial será a torre de chocolate.Para o gerente, há uma expectativa de acréscimo entre 35% a 40% nas vendas.

Próximo a orla marítima, o restaurante Coco Bambu também se mantém otimista para o período, principalmente pela procura por parte dos turistas, que pode proporcionar um aumento entre 40% e 60% . O ticket médio por pessoa custa R$80, mas também há opções para aqueles que desejam aproveitar em grupo, nesse caso, o ticket médio custa R$ 70 e conta com prato principal e sobremesa.

O restaurante Sirigado, possui uma expectativa positiva para o feriado com um aumento de até 30% nas vendas, o período só é inferior ao dia das mães. Um dos pratos que irão conduzir o momento será o Sirigado que custa R$139, seguido da peixada brasileira R$ 98,90.