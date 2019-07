Prefeitura vai investir R$ 1,5 bilhão em obras na Capital

A Prefeitura de Fortaleza anunciou hoje pacote de R$ 1,5 bilhão em investimentos para a cidade. Com o investimento, Fortaleza terá mais de 700 obras nas sete regionais da cidade durante o segundo semestre deste, principalmente em áreas de maior vulnerabilidade, segundo anunciou o prefeito Roberto Cláudio hoje (1º).

Todas as obras, nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, mobilidade e meio ambiente, estão com recursos garantidos em parceria com bancos internacionais, nacionais, e os governos do estado e Federal, afirmou o prefeito. A maior parte dos recursos serão alocados em obras de infraestrutura (R$ 710 milhões) e educação (R$ 375,75 milhões).

Parte do pacote de intervenções está com licitação concluída, e as obras devem iniciar a partir deste mês de julho, conforme a Prefeitura.

“São obras completamente novas que iniciam a partir de agora. Obras essas que vão acontecer, principalmente, nos bairros e áreas mais pobres, mais vulneráveis da cidade", disse Roberto Cláudio.

Além do efeito direto da intervenção da obra, além do benefício social de equipamentos novos que serão abertos, durante a realização dessas obras, num momento de crise do Brasil, a gente terá dinheiro público gerando emprego, gerando renda na construção civil, que é algo também muito importante pra economia da cidade”, destacou Roberto Cláudio.

Além da implementação do Hospital da Criança, anunciado no ano passado, estão previstos projetos como o Novo Parque das Crianças; Parque Ecológico do Passaré 1ª etapa; requalificação do Parque Rachel de Queiroz — obra com duração de até 3,5 anos —; requalificação da Orla do Rio Ceará; construção de postos de saúde, escolas, creches, areninhas, ecopontos e reformas de praças.

De acordo com Roberto Cláudio, será lançado o primeiro pacote de proteção ambiental da cidade de Fortaleza.

"Lagoas e parques que, a despeito de serem áreas de proteção, nunca foram recuperadas, revitalizadas, e agora receberão investimento”, frisou o prefeito.

Confira as aplicações previstas:

Infraestrutura (R$ 710,6 milhões)

- Reforma de 150 praças (R$30 milhões)

- 47 areninhas (R$ 70 milhões)

- Drenagem e pavimentação (R$ 450 milhões)

- Pavimentações diversas (R$ 150 milhões)

- 59 novos ecopontos (R$ 8,12 milhões)

- Ginásio Aécio de Borba (R$ 2,5 milhões)

Educação (R$ 375,75 milhões)

- 155 novas reformas de escolas e quadras (R$ 38,75 milhões)

- 26 novas escolas (R$ 247 milhões)

- 36 novas creches de tempo integral (R$ 90 milhões)

Urbanização e Meio-Ambiente (R$ 217 milhões)

- Parque Rachel de Queiroz (R$ 18 milhões)

- Novo Parque das Crianças (R$ 15 milhões)

- Requalificação da Orla do Rio Ceará (R$ 20 milhões)

- Parque Ecológico do Passaré 1ª etapa (R$ 17 milhões)

- Revitalização de parques e Lagoas (R$ 20 milhões para a Lagoa da Viúva, no Siqueira; R$ 4 milhões para a Lagoa da Maraponga; R$ 15 milhões para o Parque Riacho Maceió; R$ 15 milhões para a Lagoa do Mondubim e R$ 15 milhões para a Lagoa do Porangabussu)

- Requalificação e ordenamento de ambulantes (R$ 6 milhões na Praça José de Alencar e R$ 1 milhão no Passeio Público)

- Urbanização em áreas de extrema carência (R$ 71 milhões)

Saúde

- 7 novos postos de saúde (R$ 5,9 milhões)

- Reforma de postos de saúde (R$ 7,5 milhões)

- Implementação do Hospital da Criança (R$ 19.647.879,20)

- Reforma de hospitais (R$ 21.043.557,04)

- CAPS infantil no Bom Jardim (R$ 1,5 milhão)

- Clínica veterinária no Passaré e novo Vetmóvel (R$ 1,2 milhão)

- Programa Médico da Família Fortaleza (R$ 19 milhões/ano, com a contratação de 140 profissionais)

Mobilidade (R$ 160,1 milhões)

- Miniterminais (R$ 15 milhões)

- Requalificação de calçadas, canteiros e pavimentos (R$ 15 milhões na Av. Fernandes Távora e R$ 20 milhões na Av. José Bastos)

- Requalificação das vias, calçadas e canteiro central (R$ 7,5 milhões na Av Desembargador Moreira, R$ 6 milhões nas Avs. Hist. Raimundo Girão/Br. de Studart, R$1,5 milhão na Rua dos Tabajaras, R$ 10 milhões nas ruas Vicente de Castro/ Adolfo Caminha e João Moreira; e R$ 1,5 milhão na Av. Dom Luís).

- Novos binários (R$ 18,68 milhões)

- Requalificação de corredores de ônibus e alargamento das vias (R$ 30 milhões para a BR-116 e R$ 20 milhões para a Av. Sgt. Hermínio)

- Novas ciclofaixas (R$ 6,4 milhões)

- 130 novas estações do Bicicletar (R$ 8,6 milhões)

- Ar-condicionado nos ônibus

Proteção Social e Cultura (R$ 29,68 milhões)

- 10 torres de segurança (R$ 23 milhões)

- Agricultura urbana (R$ 1,68 milhão)

- Cinemas nos terminais (R$ 1 milhão)

- Meu Bairro Empreendedor (R$ 2 milhões no Bom Jardim e R$ 2 milhões no Mucuripe)

- Novos conselhos tutelares, programa Moradores de Rua, luz branca em 100% dos bairros de Fortaleza

Com informações dos repórteres Ricardo Mota e Bruno Cabral