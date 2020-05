Prefeitura intensificará fiscalização de aglomerações no entorno de agências da Caixa

A partir de segunda-feira (4), a Prefeitura de Fortaleza irá fiscalizar aglomerações de pessoas no entorno de 20 agências da Caixa Econômica Federal. As medidas contra aglomerações incluem a orientação de distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas além da distribuição de máscaras de tecido, como medida protetiva e de enfrentamento ao novo coronavírus.

As agências escolhidas são as que vêm apresentando maior concentração de pessoas, segundo monitoramento da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

A operação será reforçada nas agências das avenidas Barão de Studart, Santos Dumont, Treze de Maio, Francisco Sá, Godofredo Maciel, Professor Gomes de Matos, Mister Hull, Presidente Costa e Silva e Osório de Paiva. Também serão fiscalizadas agências do Centro, Cidade dos Funcionários, Bairro de Fátima, Conjunto Ceará, João XXIII, Messejana, Parangaba, São Gerardo e Vila Peri.

A ação será realizada pela Agefis e a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) reforçará a ação com educadores sociais do programa Ponte de Encontro e do Conselho Tutelar.

Medidas essenciais

Os agentes também farão o uso de caixas de som portáteis com alertas acerca da importância do distanciamento social. "O uso de máscaras de proteção e o respeito ao distanciamento social são medidas essenciais a serem adotadas pelas pessoas que precisam sair de casa. Por isso, estamos percorrendo cerca de 20 bairros todos os dias, alcançando até 91 pontos de abordagens, para orientar a população”, diz Júlio Santos, superintendente da Agefis.

A Prefeitura está realizando operações por toda a cidade contam com o apoio da Guarda Municipal, da Defesa Civil, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e dos Agentes de Cidadania e Agentes de Endemias.