Prefeitura convoca empresas para projeto de concessão dos espigões na Beira-Mar

A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta quinta-feira (14) o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para escolha de empresas para realização do estudo de viabilidade para a instalação, gestão, operação e manutenção, de empreendimento com atividades voltadas ao lazer e entretenimento nos espigões da orla da Capital. O edital para aplicação dos projetos deverá ser lançado na próxima quarta-feira (20).

O projeto faz parte da revitalização da orla da Praia de Iracema, na Capital cearense. Serão concedidos os espigões da Avenida Rui Barbosa, que tem a extensão de 270 metros, e o do Náutico, na Av. Desembargador Moreira, com 245 metros de comprimento.

Com o medida, a administração municipal espera elevar o capital de atração turística de Fortaleza, elevando o retorno financeiro a partir do consumo e permanência de quem visita a Capital. Samuel Dias, secretário municipal de governo, afirmou que a Prefeitura deverá focar nos projetos que derem o menor retorno turístico, com o intuito de "dinamizar o potencial" da cidade.

Calendário

O resultado dos estudos de viabilidade deverá ser divulgado no dia 9 de julho. Com isso, o edital de operação dos projetos para os espigões deverá ser lançado apenas no segundo semestre deste ano.

“Os espigões são espaços de grande potencial e um atrativo tanto para moradores, quanto para os turistas. A concessão vem para fortalecer esse potencial socioeconômico que hoje não é explorado e o seu uso efetivo. Será mais um espaço de serviço e entretenimento, que vai gerar um retorno financeiro e cultural para Fortaleza e junto à reforma da Beira Mar, inovar a nossa orla”, destacou Rodrigo Nogueira, coordenador da Coordenadoria de Fomento à Parceria Público-Privada e Concessões (PPPFOR).