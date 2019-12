Preços de viagens em aplicativos de mobilidade urbana chegam a dobrar em véspera de Natal

Na véspera de Natal, os preços de viagens por aplicativos de mobilidade urbana como Uber, 99 e Sinditáxi registram aumentos exponenciais em diferentes momentos do dia, chegando, em algumas situações, a mais que o dobro do valor cobrado em outros horários. Como comparativo, o Sistema Verdes Mares escolheu um ponto de partida e quatro destinos em pontos diferentes da cidade, mostrando a diferença de valores por horários.

Quem precisa se deslocar da Praça Portugal, no bairro Aldeota, para o terminal de ônibus da Parangaba, entre 10h30 e 11h30, por exemplo, pode pagar R$ 25,38 no aplicativo Uber. Entre 17h e 17h30, o valor subiu para R$ 51,01.

Se o cliente fizesse o mesmo trajeto solicitando um carro pela plataforma da 99 ou Sinditáxi, entre 10h30 e 11h30, pagaria R$ 24,80 e R$ 36,40, respectivamente. Entre 17h e 17h30, desembolsaria R$ 43,20 para a 99 e R$ 56,00 para o Sinditáxi.

Preços mais altos

Saindo da Praça Portugal para a Praça do Canindezinho, no bairro Siqueira, entre 10h30 e 11h30, pagaria R$ 30,30 na 99; R$ R$ 54,60 no Sinditáxi e R$ 31,47 na Uber. No fim da tarde do mesmo dia, desembolsaria R$ 68,40 pela 99; R$ 78,10 no Sinditáxi; e R$ 41,81 na Uber.

Entre 10h30 e 11h30, eram cobrados R$ 36,20 na Uber, R$ 30,00 na 99 e R$ 51,50 no aplicativo do Sinditáxi a quem ia da Praça Portugal para a Avenida Ministro Albuquerque Lima, no bairro Conjunto Ceará. Por volta das 17h30, por sua vez, os valores aumentaram para R$ 63,11 na Uber, R$ 53 na 99 e R$ 73,60 no Sinditáxi.

Os preços cobrados pelos aplicativos de mobilidade urbana para quem ia da Praça Portugal para o Shopping Via Sul, no bairro Sapiranga, entre 10h30 e 11h30, também apresentaram elevações. Na 99, estava custando R$ 16,60; no Sinditáxi, R$ R$ 28,20; e R$ 19,19 na Uber. Já às 17h30, anotavam R$ 25,90 na 99; R$ 40 no aplicativo do Sinditáxi; e R$ 31,07 pela Uber.