Preços de medicamentos poderão ser reajustados a partir de 31 de março

O preço dos medicamentos deve ter reajuste médio de 4,08% a partir de 31 de março, data do reajuste anual. A estimativa é do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma). No entanto, o aumento ainda não foi confirmado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A estimativa da indústria considera os parâmetros oficiais e dificilmente apresenta discordância em relação ao índice que entra em vigor anualmente.

O percentualvalor é apurado com base em critérios de reajuste estabelecidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed), que também levam em conta a inflação oficial.

A média de 4,08% do teto do reajuste é calculada a partir dos três índices máximos de aumento aplicados aos produtos conforme a quantidade de concorrentes na fabricação.

Segundo o Sindusfarma, o aumento médio real dos medicamentos tem ficado abaixo da inflação geral e do reajuste autorizado pelo governo.

No acumulado de 2001 a 2019, a inflação geral somou 216,07% ante uma variação de preços dos produtos farmacêuticos de 167,19%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE. No mesmo período, o reajuste concedido pelo governo somou 181,04%.

"Em 2019, a inflação de medicamentos foi de 2,84%, ficando abaixo do IPCA geral de 4,31%. Isto ocorreu porque a indústria farmacêutica manteve preços e não repassou o reajuste integral autorizado pelo governo, de 4,33%, devido à forte concorrência entre as empresas do setor e à oferta de inúmeros produtos para tratamento da mesma enfermidade", disse a entidade em nota.

O reajuste entra em vigor no próximo dia 31 de março, mas não significa aumentos automáticos nem imediatos nas farmácias e drogarias.