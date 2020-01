Preços de frutas e legumes variam até 276% em supermercados de Fortaleza em janeiro, mostra Procon

A primeira pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) de 2020, divulgada nesta terça-feira (28), mostra variação de até 276% no valor de frutas e legumes em janeiro nos supermercados da Capital. A soma dos 60 itens pesquisados ficou, em média, em R$ 410,89.

O abacaxi e o mamão foram os produtos com maior variação, de 276,72% e 232,32%, respectivamente. Pelo menos 12 alimentos apresentam variações de preços acima de 100%.

Regionais

O levantamento foi realizado nos dias 20 e 21 de janeiro, em supermercados de todas as regionais da cidade. Os maiores preços foram registrados na Regional V, onde ficam os bairros José Walter, Maraponga e Planalto Ayrton Senna, por exemplo. A soma dos 60 produtos nestes locais chega a R$ 474,74.

A Regional do Centro também teve preços elevados, totalizando R$ 457,23.

O menor valor foi encontrado na Regional IV, que agrega bairros como Benfica, Demócrito Rocha e Vila Pery, e somou R$ 286,08.

Segundo o Procon, a soma da média de todos os produtos nas regionais pode variar, de acordo com a disponibilidade dos itens pesquisados nos supermercados de cada Regional.

Produto Menor preço Maior preço Variação

Abacaxi R$ 1,59 R$ 5,99 276,72 %

Mamão R$ 0,99 R$ 3,29 232,32 %

Cebola R$ 1,39 R$ 3,99 187,05 %

Laranja R$ 1,59 R$ 4,55 186,16 %

Cenoura R$ 1,99 R$ 5,69 185,92 %

Regional Preço médio total

Regional V R$ 474,74

Regional do Centro R$ 457,23

Regional II R$ 456,85

Regional I R$ 443,78

Regional VI R$ 354,10

Regional II R$ 343,33

Regional IV R$ 286,08