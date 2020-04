Preços ao consumidor nos EUA caem 0,4% em março ante fevereiro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos caiu 0,4% em março ante fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho. O resultado ficou abaixo da mediana da previsão de uma pesquisa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que era de queda de 0,3% do índice.

O núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, recuou 0 1% na comparação mensal de março. Neste caso, a projeção era de alta de 0,1%.

Na comparação anual, o CPI aumentou 1,5% e seu núcleo teve alta de 2,1% em março. Economistas previam acréscimos maiores, de 1 6% e 2,3%, respectivamente.

Com informações da Dow Jones Newswires